Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B270 bei Siegelbach ein Auffahrunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Zu dem Unfall kam es gegen 14:50 Uhr, als ein 64-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra von Kaiserslautern in Richtung Erfenbach unterwegs war. An der Kreuzung nach Siegelbach und Erfenbach hielt er aufgrund des Stoppschilds an. Die hinter ihm fahrende 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Astra auf. Durch den Aufprall erlitt die Beifahrerin des 64-Jährigen leichte Verletzungen am Arm. An beiden Autos entstand Sachschaden, der auf insgesamt 4.500 Euro geschätzt wird. Die Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. |elz

