PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch auf Baustelle

Kaiserslautern (ots)

In der Gustave-Eiffel-Straße drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Rohbau ein. Die Täter hebelten zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, eine Baustellentür auf. In den Räumen schnappten sie sich dann mehrere Baumaschinen sowie Werkzeuge und machten sich davon. Was genau gestohlen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Baustelle aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 16:37

    POL-PDKL: In Disko danebenbenommen und Strafanzeige kassiert

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen gleich mehrfach Ärger eingehandelt. Weil er sich in einer Diskothek in der Marktstraße nicht benehmen konnte, wurde er von dem dortigen Sicherheitspersonal vor die Tür begleitet. Weil er damit aber nicht einverstanden war, begann der 25-Jährige, aggressiv zu werden. Als sich die Situation auch nicht beruhigte, nachdem die Polizei auftauchte, mussten die ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:44

    POL-PDKL: Grabschale gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Dass Diebe auch vor einem Friedhof nicht Halt machen, hat sich in den vergangenen Tagen im Stadtteil Erfenbach gezeigt. Wie der Polizei am Wochenende gemeldet wurde, stahlen Unbekannte von einem Grabfeld im Bereich Rotenbergstraße eine Schale aus Kupfer. Geschätzter Wert: etwa 150 Euro. Die Schale verschwand zwischen dem 7. und 12. September von einem Familiengrab. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die gesehen haben, wer die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren