POL-PDKL: Einbruch auf Baustelle

In der Gustave-Eiffel-Straße drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Rohbau ein. Die Täter hebelten zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, eine Baustellentür auf. In den Räumen schnappten sie sich dann mehrere Baumaschinen sowie Werkzeuge und machten sich davon. Was genau gestohlen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Baustelle aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa
