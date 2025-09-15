PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In Disko danebenbenommen und Strafanzeige kassiert

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen gleich mehrfach Ärger eingehandelt. Weil er sich in einer Diskothek in der Marktstraße nicht benehmen konnte, wurde er von dem dortigen Sicherheitspersonal vor die Tür begleitet. Weil er damit aber nicht einverstanden war, begann der 25-Jährige, aggressiv zu werden. Als sich die Situation auch nicht beruhigte, nachdem die Polizei auftauchte, mussten die Beamten den Mann überwältigen und ihm Handschellen anlegen. Als der Störenfried der Militärpolizei übergeben wurde, bedrohte er die Polizisten, weswegen sich der 25-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten muss. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

