Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Bei Kontrollen Drogen und Waffe gefunden
Kaiserslautern (ots)
Wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz sowie gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 21-Jährige geriet am Freitagmittag im Altstadtbereich in eine Polizeikontrolle. Dabei wurden in seinen Sachen knapp 40 Gramm einer Betäubungsmittelsubstanz sowie ein sogenanntes Einhandmesser gefunden. Die Sachen wurden zusammen mit einem Bargeldbetrag, der aus Drogenverkäufen stammen könnte, sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |cri
