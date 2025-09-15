PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe stehlen Einnahmen

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmittag meldete sich eine Standbetreiberin des Wochenmarkts auf dem Stiftsplatz bei der Polizei. Der Grund: Aus ihrem Wagen wurde die Geldkassette mit den Tageseinnahmen gestohlen. Wie die 38-Jährige den Beamten mitteilte, wollte sie gegen 13:45 Uhr ihren Stand abbauen. Hierzu hatte sie die Kasse mit einem vierstelligen Betrag in das Führerhaus ihres Fahrzeugs gestellt. Diebe verschafften sich wohl über die unverschlossene Tür Zutritt zur Kabine des Transporters und stahlen das Geld. Die Ordnungshüter haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

