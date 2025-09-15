PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mazda-Fahrer knockt sich selbst aus

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich durch seinen Alkoholkonsum hat sich ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag sozusagen selbst "ausgeknockt". Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 5 Uhr, dass in der Kahlenbergstraße ein Auto mit eingeschaltetem Warnblinker mitten auf der Fahrbahn stehe. Wie die ausgerückte Streife vor Ort feststellte, saß der mutmaßliche Fahrer schlafend hinter dem Steuer. Sowohl auf seiner Kleidung als auch neben seiner Fahrertür auf der Straße befand sich Erbrochenes.

Auf Klopfen an der Scheibe reagierte der Mann nicht. Die Tür konnte aber geöffnet werden. Den Beamten schlug sofort starker Alkoholgeruch entgegen.

Weil der 30-Jährige auch auf die direkte Ansprache der Polizisten keine Regung zeigte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Bis zum Eintreffen der Sanitäter saß der Mann teilnahmslos auf seinem Sitz. Er wurde zur ärztlichen Versorgung ins nächste Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts, dass der Mann betrunken Auto gefahren ist, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Die soll nun Aufschluss über den genauen Alkoholkonsum des 30-Jährigen geben. Ein Abschleppdienst kümmerte sich darum, das Fahrzeug von der Straße zu holen. Die Schlüssel wurden sichergestellt.

Als der 30-Jährige zehn Stunden später zur Polizeidienststelle kam, um die Fahrzeugschlüssel wieder abzuholen, roch er immer noch nach Alkohol. Ein Atemtest bescheinigte ihm am Sonntagnachmittag einen Pegel von 0,77 Promille. Dem Mann wurde der Fahrtantritt deshalb untersagt.

Er verständigte daraufhin einen Bekannten, der nüchtern war und auch eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihm wurde der Schlüssel ausgehändigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die gesehen haben, wer den Mazda fuhr, beziehungsweise die Hinweise geben können, wer den Pkw in der Kahlenbergstraße abstellte, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 14:39

    POL-PDKL: Aufpasserin lässt Handtasche allein

    Kaiserslautern (ots) - Einen Taschendiebstahl hat eine junge Frau aus dem Donnersbergkreis am Samstag bei der Polizei angezeigt. Wie die 19-Jährige zu Protokoll gab, wurde ihr in einem Lokal in der Zollamtstraße Bargeld aus der Handtasche geklaut. Der Schaden: mehrere hundert Euro. Die Frau wollte zusammen mit einer Freundin tanzen gehen und bat eine Bekannte, so lange auf ihre Tasche aufzupassen. Als die 19-Jährige ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:13

    POL-PDKL: Streit unter Kindern auf Spielplatz

    Kaiserslautern (ots) - Auf einem Spielplatz in der Forststraße ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Kindern gekommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich nach den derzeitigen Erkenntnissen bereits am frühen Samstagabend. Gemeldet wurde er allerdings erst am Sonntagmittag. Demnach hielt sich eine Zehnjährige am Samstag ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:00

    POL-PDKL: Frauen und Kinder belästigt - Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagvormittag erreichte die Polizei ein Anruf aus der Straßburger Allee. Laut der Anruferin würde ein Mann auf dem Parkplatz eines Kinos Frauen und Kinder belästigen. Außerdem habe sich der Unbekannte vor ihr entblößt und sei nun davongefahren. Nach ersten Ermittlungen richtet sich ein Tatverdacht gegen einen Mann aus der Südwestpfalz. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren