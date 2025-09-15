Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufpasserin lässt Handtasche allein

Kaiserslautern (ots)

Einen Taschendiebstahl hat eine junge Frau aus dem Donnersbergkreis am Samstag bei der Polizei angezeigt. Wie die 19-Jährige zu Protokoll gab, wurde ihr in einem Lokal in der Zollamtstraße Bargeld aus der Handtasche geklaut. Der Schaden: mehrere hundert Euro.

Die Frau wollte zusammen mit einer Freundin tanzen gehen und bat eine Bekannte, so lange auf ihre Tasche aufzupassen. Als die 19-Jährige von der Tanzfläche zurückkam, war sowohl die Bekannte als auch die Handtasche verschwunden.

Erst einige Zeit später fand die Frau ihre Tasche auf der Damentoilette. Im Geldbeutel fehlte aber das Bargeld. Versuche, die Bekannte telefonisch zu erreichen, schlugen zunächst fehl, weshalb sich die 19-Jährige entschloss, die Polizei einzuschalten. Bei einer späteren Rücksprache mit der "Aufpasserin" konnte zumindest geklärt werden, dass sie das Geld nicht an sich genommen hatte. Wer sich die Handtasche geschnappt hatte, blieb allerdings ebenso unklar, wie die Frage, warum die Frau nicht - wie versprochen - auf die Tasche aufgepasst hatte.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtet, wer die Tasche an sich genommen, beziehungsweise wer sie auf der Damentoilette abgelegt hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299. |cri

