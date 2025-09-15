PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufpasserin lässt Handtasche allein

Kaiserslautern (ots)

Einen Taschendiebstahl hat eine junge Frau aus dem Donnersbergkreis am Samstag bei der Polizei angezeigt. Wie die 19-Jährige zu Protokoll gab, wurde ihr in einem Lokal in der Zollamtstraße Bargeld aus der Handtasche geklaut. Der Schaden: mehrere hundert Euro.

Die Frau wollte zusammen mit einer Freundin tanzen gehen und bat eine Bekannte, so lange auf ihre Tasche aufzupassen. Als die 19-Jährige von der Tanzfläche zurückkam, war sowohl die Bekannte als auch die Handtasche verschwunden.

Erst einige Zeit später fand die Frau ihre Tasche auf der Damentoilette. Im Geldbeutel fehlte aber das Bargeld. Versuche, die Bekannte telefonisch zu erreichen, schlugen zunächst fehl, weshalb sich die 19-Jährige entschloss, die Polizei einzuschalten. Bei einer späteren Rücksprache mit der "Aufpasserin" konnte zumindest geklärt werden, dass sie das Geld nicht an sich genommen hatte. Wer sich die Handtasche geschnappt hatte, blieb allerdings ebenso unklar, wie die Frage, warum die Frau nicht - wie versprochen - auf die Tasche aufgepasst hatte.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtet, wer die Tasche an sich genommen, beziehungsweise wer sie auf der Damentoilette abgelegt hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 14:13

    POL-PDKL: Streit unter Kindern auf Spielplatz

    Kaiserslautern (ots) - Auf einem Spielplatz in der Forststraße ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Kindern gekommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich nach den derzeitigen Erkenntnissen bereits am frühen Samstagabend. Gemeldet wurde er allerdings erst am Sonntagmittag. Demnach hielt sich eine Zehnjährige am Samstag ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:00

    POL-PDKL: Frauen und Kinder belästigt - Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagvormittag erreichte die Polizei ein Anruf aus der Straßburger Allee. Laut der Anruferin würde ein Mann auf dem Parkplatz eines Kinos Frauen und Kinder belästigen. Außerdem habe sich der Unbekannte vor ihr entblößt und sei nun davongefahren. Nach ersten Ermittlungen richtet sich ein Tatverdacht gegen einen Mann aus der Südwestpfalz. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:56

    POL-PDKL: Mutter lässt Filius ohne Führerschein ans Steuer

    Kaiserslautern (ots) - Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis am Sonntag eingehandelt. Polizeibeamte stoppten den 18-Jährigen in der Nacht gegen 3.30 Uhr am Steuer eines Pkw in der Zollamtstraße, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei räumte der junge Fahrer ein etwa eine Stunde vorher ein alkoholisches Getränk konsumiert zu haben. Da für ihn aber die Null-Promille-Grenze gilt, war selbst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren