Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Steine geworfen?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich Kinder haben am frühen Sonntagabend in der Ziegelhütterstraße Steine auf vorbeifahrende Autos geworfen. Ein Autofahrer meldete der Polizei, dass sein Fahrzeug gegen 18 Uhr von einem solchen Stein getroffen und dadurch beschädigt wurde. Anschließend konnte er sehen, wie Kinder auf Fahrrädern flüchteten.

An dem Opel Grandland entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe. Die Höhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der 56-Jährige fuhr zunächst nach Hause, entschloss sich dann aber, sich auf den Weg zur Polizei zu machen, um die Sachbeschädigung anzuzeigen. Als er vor die Tür trat, konnte er zwei der mutmaßlichen Steinewerfer auf der Straße sichten. Darauf angesprochen, stritten die beiden Kinder ab, die Steine geworfen zu haben. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 jederzeit entgegen. |cri

