Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spritdiebstahl auf Autobahn-Parkplatz

A6/Enkenbach-Alsenborn (ots)

Diesel-Diebe waren am Wochenende im Bereich Enkenbach-Alsenborn aktiv. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14. September) machten sich die Unbekannten auf dem Parkplatz "Drehertal" an zwei Sattelzügen zu schaffen.

Die Fahrer schliefen in ihrem jeweiligen Führerhaus und bekamen nichts davon mit. Erst am Sonntagvormittag stellten beide fest, dass aus den Tanks ihrer Fahrzeuge Kraftstoff abgezapft wurde. Es fehlen insgesamt rund 1.200 Liter Diesel.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagvormittag, 10 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell