Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grabschale gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Dass Diebe auch vor einem Friedhof nicht Halt machen, hat sich in den vergangenen Tagen im Stadtteil Erfenbach gezeigt. Wie der Polizei am Wochenende gemeldet wurde, stahlen Unbekannte von einem Grabfeld im Bereich Rotenbergstraße eine Schale aus Kupfer. Geschätzter Wert: etwa 150 Euro.

Die Schale verschwand zwischen dem 7. und 12. September von einem Familiengrab. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die gesehen haben, wer die Schale abtransportierte, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

