Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau setzt Pfefferspray in Schnellrestaurant ein - Bundespolizei sucht Zeugen!

Kassel (ots)

Am Sonntagabend (7.9.) kam es gegen 15:55 Uhr in einem Schnellrestaurant im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einem Vorfall, bei dem eine 33-jährige Frau Pfefferspray gegen das Personal einsetzte. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Frau gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Nichte im Restaurant auf, um Essen zu bestellen. Dabei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Mitarbeitern des Lokals, nachdem die Frau den Zustand der Speisen beanstandet hatte. Trotz mehrfacher Aufforderung verließ sie das Restaurant nicht und wurde schließlich von einem Mitarbeiter hinausgedrängt. Kurz darauf betrat die 33-Jährige erneut den Verkaufsraum und sprühte das mitgeführte Reizgas in Richtung der Beschäftigten. Zwei Mitarbeiterinnen erlitten leichte Augen- und Atemwegsreizungen, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Das Schnellrestaurant musste vorübergehend schließen, da eine Verunreinigung der Lebensmittel durch das Reizgas nicht ausgeschlossen werden konnte. Sämtliche Waren mussten letztendlich vernichtet werden.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel nahm die Frau vorläufig fest und leitete die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Nach Abschluss der Maßnahmen kam die 33-Jährige wieder frei.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell