Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fahrrad aus Kellerabteil gestohlen
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht zu Montag kam es in der Landolfstraße zu einem Diebstahl eines Fahrrads. Wie die 38-jährige Besitzerin des E-Bikes der Polizei meldete, stand das Zweirad mit einem Schloss gesichert in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Frau geht davon aus, dass Unbekannte sich Zutritt verschafft und das Elektrorad der Marke "Urbanbikers" gestohlen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa
