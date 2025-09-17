Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit am Guimarães-Platz

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Auseinandersetzung auf dem Guimarães-Platz alarmierte ein Passant am Dienstagabend die Polizei. Laut Zeugen waren ein 38-jähriger Mann und ein 16-Jähriger in einen Streit geraten, bei dem beide sich gegenseitig mit einem Messer bedrohten. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten die Situation schnell unter Kontrolle bringen und die Kontrahenten trennen. Bei dem Jugendlichen wurde ein Messer gefunden und sichergestellt. Der 16-Jährige wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Der 38-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dort blieb er bis zum nächsten Morgen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell