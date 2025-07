POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher in Bekleidungsgeschäft.

Lippe (ots) - In der Hoffmannstraße wurde am Samstagabend (26.07.2025) ein 76-Jähriger beraubt. Gegen 23:50 Uhr kam plötzlich ein Unbekannter in das Erdgeschoss des Hauses, schrie den Bewohner an und schubste ihn von einem Stuhl. Der Täter ergriff eine grüne Umhängetasche und flüchtete aus dem Haus. Der 76-Jährige blieb unverletzt. Der flüchtige Täter wird als männlich und vermutlich jugendlich beschrieben. ...

