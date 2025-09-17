PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Polizei stoppt Randalierer

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mann fiel am frühen Mittwochmorgen auf, als er in der Hauptstraße randalierte. Der 28-Jährige steht im Verdacht, bei einer Bankfiliale die Glaseinfassung einer Nebeneingangstür zerstört zu haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, eine Glasflasche auf einen Pkw geworfen zu haben. Die Beamten trafen den unter Drogeneinfluss stehenden Randalierer vor Ort an und kontrollierten ihn. Der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis zeigte sich nach Ansprache durch die Polizisten einsichtig und beruhigte sich. Er konnte im Anschluss einem Familienangehörigen übergeben werden. Wegen der Verstöße muss sich der 28-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

