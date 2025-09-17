Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motoradfahrer fällt durch Fahrweise auf

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife wurde am Dienstagabend auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der sich in der Ludwigstraße nicht an die Verkehrsregeln hielt. Der Mann fuhr gegen 19:20 Uhr mit seiner schwarzen Yamaha mehrfach anderen Verkehrsteilnehmern sehr dicht auf und überholte Fahrzeuge mal links, mal rechts mit unangepasster Geschwindigkeit. In Höhe der Einmündung zur Martin-Luther-Straße nutzte der Biker die Linksabbiegespur, um geradeaus weiterzufahren, obwohl die Ampel zu diesem Zeitpunkt für den Geradeausverkehr Rot zeigte. Den Polizisten gelang es, den Zweiradfahrer zu stoppen und zu kontrollieren. Gegenüber den Beamten zeigte sich der 27-Jährige wenig beeindruckt. Auf ihn kommen jetzt mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu. Die Polizei sucht zu diesem Vorfall noch Zeugen. Wem ist die Yamaha R7 aufgefallen? Wer wurde durch den Fahrer vielleicht sogar gefährdet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 - 369 11761 entgegengenommen. |kfa

