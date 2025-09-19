Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Ziegelstraße wurde für einen Autofahrer am Donnerstagmorgen zum Verhängnis. Gegen 7:25 Uhr hielten Polizisten den 44-Jährigen mit seinem VW Golf an. Während der Kontrolle fiel den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 44-Jährigen auf. Ein anschließender Urintest reagierte positiv auf Opiate und THC. Der Mann musste zur Dienststelle mitkommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Verwandten übergeben. |elz

