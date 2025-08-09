PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrer mit Alkohol in der Heßheimer Straße unterwegs

Frankenthal (ots)

Am 09.08.2025, gegen 04:10 Uhr, wurde in der Heßheimer Straße ein 27-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der 0,5 Promille-Grenze.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Monia Knis
Telefon: 06233 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

