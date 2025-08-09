POL-PDLU: Autofahrer mit Alkohol in der Heßheimer Straße unterwegs

Speyer (ots) - Am 07.08.2025 hörte eine Anwohnerin der Klipfelsau um 10:55 Uhr einen lauten Knall. Bei Nachschau konnte diese einen LKW feststellen, welcher die Klipfelsau, vermutlich aus Fahrtrichtung Karl-Leiling-Allee befuhr und das Straßenschild "Klipfelsau" touchierte. Es sei noch ein Fahrer ausgestiegen und habe versucht das Verkehrsschild wieder gerade zu rücken, im Anschluss habe sich dieser jedoch von der ...

mehr