POL-PDLU: Autofahrer mit Alkohol in der Heßheimer Straße unterwegs
Frankenthal (ots)
Am 09.08.2025, gegen 04:10 Uhr, wurde in der Heßheimer Straße ein 27-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der 0,5 Promille-Grenze.
