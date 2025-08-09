PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Strandbad -Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 07.08.2025, gegen 21:30 Uhr bis zum 08.08.2025, gegen 09:50 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Am Strandbad in Frankenthal. Eine bisher unbekannte Person beschädigte wahrscheinlich beim Vorbeifahren in Richtung Frankenstraße die Außenspiegel von drei Autos, die dort parkten. Anschließend verließ der unbekannte Fahrer die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Monia Knis
Telefon: 06233 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 09:36

    POL-PDLU: Frankenthal - Verdacht des Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung

    Frankenthal (ots) - Am 07.08.2025, gegen 22.15 Uhr, wurden durch einen Zeugen in der Raiffeisenstraße an einem Bauernhaus verdächtige Geräusche gemeldet. Bei Eintreffen der Streife hiesiger Dienststelle konnte festgestellt werden, dass in dem derzeit unbewohnten Haus im Keller, sowie im Erdgeschoss, alle Wasserhähne durch bislang unbekannte Täter geöffnet wurden, ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:24

    POL-PDLU: Verkehrsschild um- und dann weggefahren

    Speyer (ots) - Am 07.08.2025 hörte eine Anwohnerin der Klipfelsau um 10:55 Uhr einen lauten Knall. Bei Nachschau konnte diese einen LKW feststellen, welcher die Klipfelsau, vermutlich aus Fahrtrichtung Karl-Leiling-Allee befuhr und das Straßenschild "Klipfelsau" touchierte. Es sei noch ein Fahrer ausgestiegen und habe versucht das Verkehrsschild wieder gerade zu rücken, im Anschluss habe sich dieser jedoch von der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:10

    POL-PDLU: Mann gibt sich als Sohn aus - Hinweise gesucht

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstagmittag (07.08.2025) klingelte eine männliche Person bei einer älteren Frau in der Forststraße und gab sich fälschlicherweise als ihr Sohn aus. Erst nach einiger Zeit bemerkte die Frau, dass es sich bei dem Mann nicht um ihren Sohn handelt und verwies ihn des Hauses. Der Mann durchwühlte in dieser Zeit mehrere Schränke im Haus, entwendet hat er offenbar aber nichts. Der bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren