PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsschild um- und dann weggefahren

Speyer (ots)

Am 07.08.2025 hörte eine Anwohnerin der Klipfelsau um 10:55 Uhr einen lauten Knall. Bei Nachschau konnte diese einen LKW feststellen, welcher die Klipfelsau, vermutlich aus Fahrtrichtung Karl-Leiling-Allee befuhr und das Straßenschild "Klipfelsau" touchierte. Es sei noch ein Fahrer ausgestiegen und habe versucht das Verkehrsschild wieder gerade zu rücken, im Anschluss habe sich dieser jedoch von der Unfallstelle entfernt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Speyer (06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 08:10

    POL-PDLU: Mann gibt sich als Sohn aus - Hinweise gesucht

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstagmittag (07.08.2025) klingelte eine männliche Person bei einer älteren Frau in der Forststraße und gab sich fälschlicherweise als ihr Sohn aus. Erst nach einiger Zeit bemerkte die Frau, dass es sich bei dem Mann nicht um ihren Sohn handelt und verwies ihn des Hauses. Der Mann durchwühlte in dieser Zeit mehrere Schränke im Haus, entwendet hat er offenbar aber nichts. Der bislang ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:03

    POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrollen

    Frankenthal (ots) - Am 07.08.2025, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr, führten Kräfte der hiesigen Inspektion Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. In der Lambsheimer Straße wurde hierbei ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt, bei erlaubten 50 km/h fuhr der betroffene Fahrzeugführer 57 km/h. In der Flomersheimer Straße konnte ebenfalls ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden, hier fuhr ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:02

    POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfallflucht

    Beindersheim (ots) - Am 07.08.2025, gegen 11.15 Uhr, stieß auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankenthaler Straße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim rückwärts Ausparken gegen den dahinterstehenden Pkw und entfernte sich sodann von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Alfa Romeo mit einem auffälligen Aufkleber auf dem Heck gehandelt haben, der Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren