Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrollen

Frankenthal (ots)

Am 07.08.2025, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr, führten Kräfte der hiesigen Inspektion Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. In der Lambsheimer Straße wurde hierbei ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt, bei erlaubten 50 km/h fuhr der betroffene Fahrzeugführer 57 km/h. In der Flomersheimer Straße konnte ebenfalls ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden, hier fuhr der betroffene Fahrzeugführer bei erlaubten 30 km/ eine Geschwindigkeit von 44 km/h. Bei der Kontrolle in der Hans-Kopp-Straße konnten neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der zügigste Fahrzeugführer fuhr hier bei erlaubten 30 km/ eine Geschwindigkeit von 49 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

