POL-RBK: Wermelskirchen - Pkw-Fahrer nach Zusammenstoß mit Radfahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Am Freitag (11.07.) kam es auf der Straße Am Mühlenteich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer und sein Begleiter stürzten und wurden verletzt. Der Pkw entfernte sich von der Örtlichkeit, weswegen das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg nun Zeugen und den Flüchtigen sucht.

Nach jetzigem Kenntnisstand befuhren ein 25-jähriger Mann aus Eching (Landkreis Freising, BY) und ein 58-jähriger Kölner mit ihren Rennrädern gegen 18:00 Uhr die Straße Am Mühlenteich in Richtung L409. In einer scharfen Linkskurve kam ihnen ein dunkler Pkw, möglicherweise ein SUV, entgegen. Laut Zeugenaussagen geriet der Pkw dabei zu weit nach links und stieß mit dem 25-Jährigen zusammen, welcher daraufhin stürzte. In der Folge stürzte auch der 58-jährige Radfahrer. Der Fahrer des Pkw sei zunächst ausgestiegen, nach einem Wortgefecht jedoch in Richtung Habenichts davongefahren. Der männliche Fahrer wurde als "südländisch", circa 165 bis 170 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll dunkle, teils grau melierte Haare und einen Dreitagebart gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Das Kennzeichen des Pkw hatte eine Kölner Städtekennung.

Der 25-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein 58-jähriger Begleiter wurde bei dem Sturz leicht verletzt, benötigte vor Ort aber keine Behandlung.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, aber auch der flüchtige Pkw-Fahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Burscheid zu wenden. (th)

