Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Apotheke

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am Freitagmorgen (11.07.) gegen 07:50 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Apotheke beim Betreten des Ladenlokals einen Einbruch fest.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu der Apotheke an der Laurentiusstraße, indem sie eine Nebeneingangstür aufbrachen. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Tresor, aus welchem sie schließlich einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie Medikamente entwendeten. Die Apotheke wurde zuletzt am Vorabend (10.07.) gegen 19:00 Uhr durch eine Mitarbeiterin in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen und verschlossen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell