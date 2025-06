Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall - 37-Jähriger verletzt - 2506030

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 5. Juni 2025, kollidierte ein 37-jähriger Ford-Fahrer in Mettmann mit einem verkehrsbedingt wartenden Opel eines 61-Jährigen. Der 37-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Ford Focus den Südring aus Richtung Wuppertal kommend in Richtung Talstraße. In Höhe der Einmündung zur Straße Diepensiepen missachtete er einen Opel Mokka eines 61-jährigen Mettmanners, der wegen eines Linksabbiegers verkehrsbedingt warten musste.

Der 37-Jährige fuhr auf das Heck des Opel auf, wobei er so schwer verletzt wurde, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Ford Focus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell