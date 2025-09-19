PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche streiten immer wieder

Kaiserslautern (ots)

Nachdem sie sich schon öfter in die Haare geraten sind, ist der Streit zwischen zwei Jugendlichen am Mittwochabend eskaliert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge begegneten sich die beiden 16-Jährigen gegen 19.30 Uhr in der Fruchthallstraße, wo es erneut zu einem Disput kam. Dabei schlug einer dem anderen gegen die Brust - dieser revanchierte sich mit einem Schlag ins Gesicht. Beide Beteiligte erlitten dadurch leichte Verletzungen, eine Versorgung durch den alarmierten Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich.

Die ausgerückte Streife verständigte die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen. Anschließend machten sich beide selbstständig auf den Nachhauseweg. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung. |cri

