Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung auf dem Berliner Platz

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Sonntagmorgen, den 31.08.2025, gegen 05:40 Uhr, wurde die Polizei zu einer Körperverletzung am Berliner Platz alarmiert. Zwei unbekannte Täter sprachen den Geschädigten und seine Begleitung an, wodurch es zunächst zu Streitigkeiten kam. Hierbei wurde der Geschädigte ins Gesicht geschlagen und fiel zu Boden. Die beiden unbekannten Täter flüchteten daraufhin fußläufig in Richtung Sparkasse in der Ludwigstraße.

Die beiden unbekannten Täter wurden als ca. 1,80 groß, mit schwarzen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der Täter wurde als schlank, der andere Täter als leicht korpulent beschrieben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell