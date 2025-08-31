Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des Raubes eines Mobiltelefons

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde die Polizei in die Nähe der Erich-Reimann-Straße zu einem Raubdelikt gerufen. Vor konnte weder Opfer noch Täter angetroffen werden. Lediglich eine unbeteiligte Person konnte angeben, dass der vermeintliche Geschädigte ihn bat, die Polizei zu rufen, da er zuvor seines Mobiltelefons beraubt worden sei. Nachdem der Geschädigte dem Mitteiler dies erklärte, flüchtete dieser jedoch selbst. Der Mitteiler beschrieb den Geschädigten wie folgt: etwa 170cm groß, etwa 15 Jahre alt, trug eine schwarze "ICON"-Kappe, ein schwarzes Adidas-T-Shirt und hatte ein Hämatom am Auge und eine blutende Nase.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell