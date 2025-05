Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Überholmanöver endet mit Unfall - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (17.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagvormittag ist es auf der Trossinger Straße zu einem Unfall im Zusammenhang mit einem missglückten Überholmanöver gekommen.

Gegen 11:45 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem VW Passat von der Theodor-Heuss-Allee kommend in Richtung Bundesstraße 523. Auf Höhe der zweispurigen Fahrbahn setzte ein nachfolgender 29-jähriger Fahrer eines weißen Audi A6 Avant zum Überholen an, obwohl sich bereits Gegenverkehr näherte. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision mit dem VW, wodurch Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Ohne sich um entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der 29-Jährige zunächst von der Unfallstelle und kehrte im Nachgang wieder zurück.

Aufgrund der Verkehrsstraftaten beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 29-Jährigen.

Personen, die zur Unfallzeit auf der Trossinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs waren und dem überholenden Auto entgegenkamen, oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell