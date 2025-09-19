PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Ladendiebstahl im Gefängnis gelandet

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann aus dem Stadtgebiet hat sich am Donnerstagabend eine Strafanzeige eingehandelt und ist im Gefängnis gelandet. Der bereits amtsbekannte 20-Jährige fiel zunächst kurz vor 19 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kerststraße beim Stehlen auf. Mitarbeiter beobachteten, wie er eine elektrische Zahnbürste aus der Auslage nahm und in seinem Rucksack verstaute. Anschließend wollte der Mann die Kasse passieren, ohne das Gerät zu bezahlen.

Als der Ladendetektiv den 20-Jährigen ansprach und ihn aufforderte, das Diebesgut wieder aus der Tasche zu holen, versetzte der Langfinger dem Sicherheitsmitarbeiter einen Stoß und ergriff die Flucht. Während der anschließenden Verfolgung zückte der Täter ein Messer und drohte damit dem Hausdetektiv. Er konnte schließlich in Richtung Marktstraße entkommen.

Bei einer ersten Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen identifizieren und ihn wenig später in der Wormser Straße sichten. Dort ließ sich der 20-Jährige widerstandslos festnehmen. Nachdem die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt, wurde der Mann noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

