Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte Person zündet Böller - Fahrbahn beschädigt

St.Quentin-Ring Kaiserslautern (ots)

Am 20.09.2025, gegen 13:30 Uhr zündete eine bislang unbekannte Person auf dem St.-Quentin-Ring in Kaiserslautern einen Böller oder einen vergleichbaren pyrotechnischen Gegenstand. Vor Ort stellten Einsatzkräfte frische Rußanhaftungen auf dem Fahrbahnbelag fest, die auf eine kürzlich erfolgte Explosion hinwiesen. Durch die Detonation wurde der Straßenbelag leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung aufgenommen. Wer war in der genannten Zeit auf dem St. Quentin-Ring unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

