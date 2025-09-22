Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Mehrere betrunkene Auto- und Rollerfahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. In manchen Fällen kam die Kontrolle noch rechtzeitig vor Fahrtantritt, so dass eine Trunkenheitsfahrt verhindert werden konnte.

In der Nacht zu Sonntag fiel ein E-Scooter-Fahrer in Mehlbach auf. Der junge Mann verlor ohne erkennbaren Grund gegen 2.20 Uhr in der Hauptstraße die Kontrolle über seinen Elektroroller und stürzte. Ein Zeuge verständigte die Polizei und hielt den Rollerfahrer, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, vor Ort bis zum Eintreffen der Streife fest.

Wegen seines sehr wechselhaften und teils aggressiven Verhaltens mussten die Beamten dem 19-Jährigen Handfesseln anlegen. Ein erster Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 2,32 Promille. Der Mann musste deshalb für weitere Maßnahmen mitkommen; ihm wurde unter anderem eine Blutprobe entnommen. Anschließend kam er in Schutzgewahrsam. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Auf den 19-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Dasselbe blüht einem 48-jährigen Mann, der in der Nacht zu Samstag in Kaiserslautern in der Bahnhofstraße mit seinem E-Scooter in eine Polizeikontrolle geraten war. Während der Überprüfung fiel den Beamten die Alkoholfahne des Rollerfahrers auf. Das Testgerät zeigte einen Wert von 1,22 Promille an.

Weil sich der Mann anschließend weigerte, mit zur Dienststelle zu kommen, und auch ankündigte, vor einer Blutprobe flüchten zu wollen, sollten ihm Handfesseln angelegt werden. Dagegen leistete der 48-Jährige zunächst Widerstand. Nachdem ihm weitere Konsequenzen erläutert wurden, fügte er sich in die folgenden Maßnahmen. Zusätzlich zur Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss muss sich der Mann auch wegen des Widerstands strafrechtlich verantworten.

Noch tiefer ins Glas geschaut hatte ein E-Scooter-Fahrer, der in derselben Nacht kurz vor 3 Uhr in der Zollamtstraße angehalten und kontrolliert wurde. Weil die Beamten bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmen konnten, wurde er zum Schnelltest gebeten - Ergebnis: 1,45 Promille. Der Mann musste daraufhin seinen Elektroroller vor Ort stehen lassen und die Polizisten zur nächsten Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch er kommt um ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nicht herum.

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Polizeibeamten ebenfalls entgegen, als sie am späten Freitagabend in der Denisstraße einen 44-jährigen Mann einer Kontrolle unterzogen. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab, kündigte aber an, mit seinem Auto in die Innenstadt fahren zu wollen. Der Fahrtantritt wurde ihm untersagt. Der 44-Jährige bestellte sich anschließend ein Taxi und ließ sich vor Ort abholen.

Und dann war da noch ein junger Mann aus dem Stadtgebiet, der am frühen Sonntagmorgen in der Zollamtstraße von sich aus auf die Polizisten zukam und um die Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit bat. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 22-Jährigen einen Pegel von 0,41 Promille. Er wurde angewiesen, sein Auto stehenzulassen, bis er wieder nüchtern ist. Der Mann machte sich zu Fuß auf den Heimweg. |cri

