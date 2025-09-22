PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben übers Wochenende in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen geparkten Pkw beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagnacht, 1 Uhr.

Der VW Golf stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 14. Er wurde im Bereich der A-Säule, die das Fahrzeugdach mit der Frontpartie verbindet und die Windschutzscheibe stützt, malträtiert. Offenbar schlugen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Säule, so dass ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

