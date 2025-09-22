Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit unter Jugendlichen eskaliert

Kaiserslautern (ots)

In der Burgstraße kam es am Freitagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Diesem ging ein lautstarker Streit voraus, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger seinem 15-Jährigen Gegenüber zunächst mehrfach ins Gesicht schlug und ihm im Anschluss einen Kniestoß Richtung Kopf versetzte. Der 15-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 16-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

