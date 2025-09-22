Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ruhestörung endet im Gewahrsam und mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Zu bunt trieb es ein 30-Jähriger in der Nacht zu Sonntag in der Alex-Müller-Straße. Er landete schließlich im polizeilichen Gewahrsam und muss sich zusätzlich strafrechtlich verantworten. Hierzu kam es, als die Polizei gegen 2:50 Uhr wegen einer Ruhestörung ausrückte. Am Einsatzort vernahmen die Beamten laute Musik und stellten stark betrunkene Personen auf dem Parkplatz eines Wohnhauses fest. Nachdem die Schutzleute die Personalien festgestellt und alle zur Ruhe ermahnt hatten, weigerte sich ein 30-Jähriger, der Anweisung der Polizisten Folge zu leisten und sich ruhig zu verhalten. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er ebenfalls zunächst nur zögerlich nach. Als die Ordnungshüter gerade dabei waren, wieder abzurücken, kehrte der Unruhestifter zurück. Da er sich weiterhin wenig einsichtig zeigte und ankündigte, den Platzverweis nicht einhalten zu wollen, nahmen die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam. Dabei verhielt er sich aggressiv und tat seine Abneigung gegenüber der Polizei lautstark kund. Hierbei äußerte er sich auch mehrfach abwertend über im Dienst getötete Polizisten, weswegen sich der 30-Jährige jetzt wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener rechtfertigen muss. Der Mann musste zur Durchsetzung des Platzverweises den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. |kfa

