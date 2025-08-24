PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (836) Jugendliche Rollerdiebe tags darauf aufgeflogen

Nürnberg (ots)

Ein am Donnerstagabend (21.08.2025) als gestohlen gemeldeter Motorroller, wurde am Freitagnachmittag bei mehreren Jugendlichen aufgefunden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls.

Familienangehörigen fiel am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Witschelstraße ein Kleinkraftrad ins Auge, das verdächtig nach der erst tags zuvor als gestohlen gemeldeten Yamaha aussah. Mehrere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren waren gerade dabei, den Roller zu betanken. Die Zeugen alarmierten die Polizei, welche kurz darauf feststellen konnte, dass es sich tatsächlich um den entwendeten Motorroller handelte. Der eigentliche Fahrer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die Flucht ergriffen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Der Motorroller konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder an seinen Besitzer ausgehändigt werden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 10:48

    POL-MFR: (835) Baumarktdieb setzte mehrfach Pfefferspray ein - Festnahme

    Fürth / Erlangen (ots) - Ein 20-jähriger Mann steht im Verdacht, im Laufe des Wochenendes bei Diebstählen in mehreren Baumärkten in der Region beteiligt gewesen zu sein. In zwei Fällen ging er mit Pfefferspray auf Angstellte los. Der Mann wurde festgenommen und kam in Haft. Der 20-Jährige trat erstmalig am Freitagnachmittag (22.08.2025) in einem Baumarkt in der ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:37

    POL-MFR: (834) Wer hatte Grünlicht?

    Fürth (ots) - Ein Rollerfahrer stürzte am Donnerstagabend (21.08.2025) in Fürth, als ihm beim Abbiegevorgang ein Radfahrer entgegen kam. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Die Verkehrspolizei such Zeugen. Der Rollerfahrer war gegen 18:20 Uhr auf der Königstraße aus Richtung Stadtgrenze kommend stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrichstraße wollte er nach links ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:34

    POL-MFR: (833) Einbruch in Bürokomplex - Tatverdächtiger ermittelt

    Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 200 berichtet, brachen in der Nacht auf den 25.02.2025 unbekannte Täter in einen Bürokomplex im Nürnberger Nordosten ein. Der Kriminalpolizei gelang es zwischenzeitlich, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Die Täter hatten sich gegen 01:00 Uhr Zutritt zu dem Bürokomplex in der Äußeren Bayereuther Straße verschafft und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren