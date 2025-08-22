Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (834) Wer hatte Grünlicht?

Fürth (ots)

Ein Rollerfahrer stürzte am Donnerstagabend (21.08.2025) in Fürth, als ihm beim Abbiegevorgang ein Radfahrer entgegen kam. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Die Verkehrspolizei such Zeugen.

Der Rollerfahrer war gegen 18:20 Uhr auf der Königstraße aus Richtung Stadtgrenze kommend stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrichstraße wollte er nach links abbiegen. Hierbei kam ihm ein Radfahrer entgegen, der die Friedrichstraße im Bereich der Fußgängerampel querte. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Unfallbeteiligte machten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Die Verkehrspolizei Fürth sucht deshalb Unfallzeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 973997 - 115 entgegengenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell