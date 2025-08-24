PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (835) Baumarktdieb setzte mehrfach Pfefferspray ein - Festnahme

Fürth / Erlangen (ots)

Ein 20-jähriger Mann steht im Verdacht, im Laufe des Wochenendes bei Diebstählen in mehreren Baumärkten in der Region beteiligt gewesen zu sein. In zwei Fällen ging er mit Pfefferspray auf Angstellte los. Der Mann wurde festgenommen und kam in Haft.

Der 20-Jährige trat erstmalig am Freitagnachmittag (22.08.2025) in einem Baumarkt in der Fürther Fritz-Gastreich-Straße auf. Hier ließ er sich zunächst über einen längeren Zeitraum von einer Mitarbeiterin über einen Artikel beraten, nur um diesen dann doch nicht zu kaufen. Stattdessen, verließ er mit einem anderen Artikel den Markt, ohne ihn zu bezahlen. Hierauf angesprochen, zog der Mann ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte der 75-jährigen Mitarbeiterin ins Gesicht. Im Anschluss ging er nach außen, stieg in sein Fahrzeug und fuhr davon. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Am nächsten Tag (Samstag) hatte es der Mann offenbar auf einen Baumarkt an der Erlanger Neumühle abgesehen. Ein Mitarbeiter konnte ihn über die Videoüberwachung dabei beobachten, wie er abermals Artikel aus der Auslage entnahm und mit diesen, ohne zu bezahlen, den Markt verließ. Ein Festhalten des Mannes war hier zunächst nicht möglich.

Doch bei diesem einen Diebstahl auf den besagten Markt sollte es an dem Tag nicht bleiben. Der 20-Jährige suchte das Geschäft am Nachmittag erneut auf und bediente sich diesmal an Artikeln aus der Sanitärabteilung. Auch diesmal fiel er einem Mitarbeiter via Videoüberwachung ins Auge - dem gleichen, wie am Vormittag, welcher den Mann sofort wiedererkannte. Als dieser den Tatverdächtigen beim Passieren des Kassenbereichs ansprach, griff der in seine Tasche und holte erneut ein Pfefferspray hervor, welches er in das Gesicht des Mitarbeiters sprühte. Die beiden Männer gerieten daraufhin in ein Gerangel am Boden, wobei der Tatverdächtige nach dem Mitarbeiter schlug und trat sowie diesen biss. Die Mithilfe weiterer Mitarbeiter sowie Kunden war schlussendlich notwendig, um den renitenten Dieb zu bändigen. Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahm ihn schließlich vor Ort vorläufig fest.

Bei der Überprüfung seines Fahrzeugs stellten die Beamten weiteres vermutliches Diebesgut - darunter die Gegenstände vom Vormittag sowie des Vortages - fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 20-Jährigen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

