Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht am Unterhammer

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf einem Parkplatz am Unterhammer ist es am Wochenende zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein Audi A6 wurde hier am Samstagnachmittag von einem anderen Fahrzeug gerammt - vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden.

Als der Audi-Besitzer gegen 16.40 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen frischen Schaden an der Beifahrerseite fest. Der 61-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Weil er seinen Parkplatz-Nachbarn im Verdacht hatte, die Beschädigung verursacht zu haben, stellte sich der 61-Jährige mit seinem Wagen hinter den Opel Corsa, um diesen am Wegfahren zu hindern. Der 74-jährige Opel-Fahrer versicherte jedoch, mit dem Unfall nichts zu tun zu haben. An seinem Pkw wurden auch keine entsprechenden Spuren gefunden.

In diesem Zusammenhang wird gegen den 61-jährigen Audi-Besitzer wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Auch die Ermittlungen zur Unfallflucht dauern an. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell