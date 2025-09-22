PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unfälle mit Fahrerflucht - Zeugenhinweise helfen!

Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizei in der Nacht zu Sonntag aus dem Stadtteil Erzhütten gemeldet worden. Zu dem Unfall kam es kurz vor Mitternacht im Bereich einer Fahrbahnverengung in der Talstraße. Hier begegneten sich ein Opel Astra und ein zweiter Pkw, der den Seitenspiegel des Opel streifte, aber trotzdem einfach weiterfuhr. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Opel-Fahrerin keine Angaben zu dem Verursacherfahrzeug machen.

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Unfallflucht am Samstagnachmittag im Stadtteil Erfenbach schnell geklärt werden. Die Frau hatte beobachtet, wie ein Ford Puma gegen 13.40 Uhr beim Abbiegen in die Jahnstraße einen geparkten Pkw touchierte und dabei beschädigte. Obwohl der Ford-Fahrer selbst ein Stück des Türschwellers auf der Beifahrerseite verlor, fuhr er einfach weiter.

Die Zeugin notierte sich das Autokennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten machten die Halteradresse ausfindig und konnten sowohl das beschädigte Fahrzeug als auch den schon lebensälteren Fahrer ausfindig machen. Er räumte ein, zur fraglichen Zeit in Erfenbach unterwegs gewesen zu sein, gab jedoch an, von einem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Auf den 86-Jährigen kommt dennoch eine Strafanzeige zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren