Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streitereien unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Unter Alkoholeinfluss ist es am späten Samstagabend in der Von-Miller-Straße bei einer Veranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beteiligt waren zwei Männer und eine Frau - alle drei trugen letzten Endes Verletzungen davon. Wie es zu den Streitigkeiten kam und wie die genauen Abläufe waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die wegen wechselseitiger Körperverletzung geführt werden.

Was die Beamten vor Ort ohne Zweifel feststellen konnten: Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Einer von ihnen, ein 43-Jähriger aus dem Stadtgebiet, rastete während der Anzeigenaufnahme aus und trat einem Unbeteiligten gegen das Bein. Er wurde deshalb von Einsatzkräften zu Boden gebracht und fixiert, wobei er sich eine weitere kleine Verletzung zuzog. Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden alle Beteiligten des Veranstaltungsgeländes verwiesen und erhielten einen Platzverweis bis zum Sonntagmorgen.

Parallel wurde eine weitere Körperverletzung von einer anderen Ecke des Geländes gemeldet. In diesem Fall waren sich im Bereich der Taxistände zwei Männer in die Haare geraten. Der anfänglich verbale Disput eskalierte und einer der Beteiligten versetzte seinem Gegenüber einen Faustschlag, so dass dieser zu Boden ging. Eine Frau, die dazwischengehen wollte, bekam ebenfalls einen Schlag ab und stürzte. Polizeibeamte nahmen alle Angaben auf, erteilten dem Haupttäter einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell