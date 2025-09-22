PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streitereien unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Unter Alkoholeinfluss ist es am späten Samstagabend in der Von-Miller-Straße bei einer Veranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beteiligt waren zwei Männer und eine Frau - alle drei trugen letzten Endes Verletzungen davon. Wie es zu den Streitigkeiten kam und wie die genauen Abläufe waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die wegen wechselseitiger Körperverletzung geführt werden.

Was die Beamten vor Ort ohne Zweifel feststellen konnten: Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Einer von ihnen, ein 43-Jähriger aus dem Stadtgebiet, rastete während der Anzeigenaufnahme aus und trat einem Unbeteiligten gegen das Bein. Er wurde deshalb von Einsatzkräften zu Boden gebracht und fixiert, wobei er sich eine weitere kleine Verletzung zuzog. Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden alle Beteiligten des Veranstaltungsgeländes verwiesen und erhielten einen Platzverweis bis zum Sonntagmorgen.

Parallel wurde eine weitere Körperverletzung von einer anderen Ecke des Geländes gemeldet. In diesem Fall waren sich im Bereich der Taxistände zwei Männer in die Haare geraten. Der anfänglich verbale Disput eskalierte und einer der Beteiligten versetzte seinem Gegenüber einen Faustschlag, so dass dieser zu Boden ging. Eine Frau, die dazwischengehen wollte, bekam ebenfalls einen Schlag ab und stürzte. Polizeibeamte nahmen alle Angaben auf, erteilten dem Haupttäter einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:51

    POL-PDKL: Pkw-Fahrer bremst Bus aus

    Kaiserslautern (ots) - Sein aggressives Verhalten hat einem jungen Mann aus dem Donnersbergkreis am Samstagabend eine Strafanzeige eingebracht. Dem jungen Mann wird eine Nötigung im Straßenverkehr vorgeworfen, die letztlich auch zur Verletzung einer jungen Frau führte. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war es gegen 21 Uhr im Bereich der Vogelwoogstraße zu einer verkehrsrechtlichen "Unstimmigkeit" zwischen dem ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:54

    POL-PDKL: Unfallflucht am Unterhammer

    Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf einem Parkplatz am Unterhammer ist es am Wochenende zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein Audi A6 wurde hier am Samstagnachmittag von einem anderen Fahrzeug gerammt - vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden. Als der Audi-Besitzer gegen 16.40 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:52

    POL-PDKL: Unbequemer Schlafplatz

    Kaiserslautern (ots) - Nicht gerade den bequemsten Schlafplatz hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis am Samstag ausgesucht. Zeugen verständigten gegen 11.30 Uhr die Polizei, weil sie in einem Gebüsch in der Schoenstraße eine Person in scheinbar hilfloser Lage entdeckt hatten. Als sie den Mann weckten, konnte er sich zunächst nicht daran erinnern, was in den Stunden zuvor passiert war. Was er noch sagen konnte: Sein Handy sei ihm gestohlen worden. Eine Streife ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren