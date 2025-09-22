PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße, Sonntag, 21.09.2025, 23.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 23.40 Uhr meldete ein Zeuge ein auf der Straße liegendes Verkehrszeichen in der Northeimer "Breite Straße".

Das Verkehrszeichen (Absolutes Halteverbot) wurde augenscheinlich aus der Verankerung gerissen, indem Pflastersteine gelockert wurden. Ein Pflasterstein befand sich ebenfalls auf der Straße neben dem Schild. Das Schild und der Stein wurden von der Fahrbahn geräumt, um eine Gefährdung des Verkehrs zu vermeiden.

Durch das Herausreißen des Verkehrsschilds entstand ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:14

    POL-NOM: Sachbeschädigung

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Graftplatz, zwischen dem 18.09.2025, 17:00 Uhr und dem 19.09.2025, 17:00 Uhr Bislang unbekannte Täter hebelten ein hölzernes Kellertor zum Gewölbekeller des alten Brau- und Backhaus der Stadt Uslar auf. Hierbei wurde ein Torriegel verbogen. Der derzeitige Sachschaden beträgt ca. 50 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:13

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Beverungen befuhr die B497 aus Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Infotafel und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:12

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Mühlenstraße, 21.09.2025, 19:08 Uhr Ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Uslar befuhr die Kreuzstraße in Richtung Mühlenstraße. Im Einmündungsbereich übersah er den Vorfahrtberechtigten Pkw eines 25-jährigen aus Uslar wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es wurde niemand verletzt. Die Summe des Gesamtschadens beträgt ca. 1300 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren