Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße, Sonntag, 21.09.2025, 23.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 23.40 Uhr meldete ein Zeuge ein auf der Straße liegendes Verkehrszeichen in der Northeimer "Breite Straße".

Das Verkehrszeichen (Absolutes Halteverbot) wurde augenscheinlich aus der Verankerung gerissen, indem Pflastersteine gelockert wurden. Ein Pflasterstein befand sich ebenfalls auf der Straße neben dem Schild. Das Schild und der Stein wurden von der Fahrbahn geräumt, um eine Gefährdung des Verkehrs zu vermeiden.

Durch das Herausreißen des Verkehrsschilds entstand ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro.

