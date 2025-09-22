POL-NOM: Sachbeschädigung
Uslar (ots)
USLAR (ke) Graftplatz, zwischen dem 18.09.2025, 17:00 Uhr und dem 19.09.2025, 17:00 Uhr
Bislang unbekannte Täter hebelten ein hölzernes Kellertor zum Gewölbekeller des alten Brau- und Backhaus der Stadt Uslar auf. Hierbei wurde ein Torriegel verbogen. Der derzeitige Sachschaden beträgt ca. 50 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060.
