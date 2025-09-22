PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR (ke) Graftplatz, zwischen dem 18.09.2025, 17:00 Uhr und dem 19.09.2025, 17:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten ein hölzernes Kellertor zum Gewölbekeller des alten Brau- und Backhaus der Stadt Uslar auf. Hierbei wurde ein Torriegel verbogen. Der derzeitige Sachschaden beträgt ca. 50 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:13

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Beverungen befuhr die B497 aus Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Infotafel und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:12

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Mühlenstraße, 21.09.2025, 19:08 Uhr Ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Uslar befuhr die Kreuzstraße in Richtung Mühlenstraße. Im Einmündungsbereich übersah er den Vorfahrtberechtigten Pkw eines 25-jährigen aus Uslar wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es wurde niemand verletzt. Die Summe des Gesamtschadens beträgt ca. 1300 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 17:29

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, Kreisstraße 403, zwischen den Ortschaften Kalefeld und Eboldshausen. Zeit: Sonntag, 21.09.25, 14:30 Uhr Ein bislang unbekannter Täter mit einem grauen Transporter befuhr die K403 von Eboldshausen in Richtung Kalefeld. In einer Linkskurve touchierte er einen entgegenkommenden gelben VW Transporter, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden. Anschließend entfernt sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren