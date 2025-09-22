PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Beverungen befuhr die B497 aus Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Infotafel und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:12

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Mühlenstraße, 21.09.2025, 19:08 Uhr Ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Uslar befuhr die Kreuzstraße in Richtung Mühlenstraße. Im Einmündungsbereich übersah er den Vorfahrtberechtigten Pkw eines 25-jährigen aus Uslar wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es wurde niemand verletzt. Die Summe des Gesamtschadens beträgt ca. 1300 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 17:29

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, Kreisstraße 403, zwischen den Ortschaften Kalefeld und Eboldshausen. Zeit: Sonntag, 21.09.25, 14:30 Uhr Ein bislang unbekannter Täter mit einem grauen Transporter befuhr die K403 von Eboldshausen in Richtung Kalefeld. In einer Linkskurve touchierte er einen entgegenkommenden gelben VW Transporter, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden. Anschließend entfernt sich der ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 16:11

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

    Uslar (ots) - 37170 Uslar, B497, zwischen Neuhaus und Schönhagen, Sonntag, 21.09.2025, 12:10 Uhr Uslar (st) - Am Sonntagmittag befuhr der 68-jährige Fahrzeugführer aus Beverungen mit einem PKW Mercedes die B497 von Neuhaus in Richtung Schönhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine in Beton eingelassene Infotafel, sowie ein Haltestellenschild, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren