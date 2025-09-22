Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Beverungen befuhr die B497 aus Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Infotafel und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

