Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Uslar (ots)

37170 Uslar, B497, zwischen Neuhaus und Schönhagen, Sonntag, 21.09.2025, 12:10 Uhr

Uslar (st) - Am Sonntagmittag befuhr der 68-jährige Fahrzeugführer aus Beverungen mit einem PKW Mercedes die B497 von Neuhaus in Richtung Schönhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine in Beton eingelassene Infotafel, sowie ein Haltestellenschild, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Eine mögliche Beeinflussung durch alkoholische Getränke wird derzeit geprüft. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der PKW erleidet einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell