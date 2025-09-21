Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrer eines E-Scooters unter Einfluss von Rauschmitteln

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Samstag, 12:19 Uhr

Northeim (sb) - Bei der Kontrolle eines 29-Jährigen Northeimers, der mit seinem E-Scooter in der Bahnhofstraße unterwegs war, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Beeinflussung durch Rauschmittel festgestellt. Vortests ergaben Hinweise auf eine Beeinflussung, so dass weitere polizeiliche Maßnahmen ergriffen werden mussten. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell