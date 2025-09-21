Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

37194 Bodenfelde, Blumenstraße, Freitag 19.09.2025, 22:57 Uhr

Bodenfelde (st) - Die 16-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem PKW Skoda die Wienser Straße in Richtung ortseinwärts. In Höhe der Blumenstraße beabsichtigte diese abzubiegen. Dies gelang ihr nicht und sie fuhr geradeaus gegen eine Grundstücksmauer. Die Fahrzeugführerin blieb hierbei unverletzt.

Da die 16-jährige nicht im Besitzt einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurden Strafverfahren eingeleitet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR.

