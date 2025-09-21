PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

37194 Bodenfelde, Blumenstraße, Freitag 19.09.2025, 22:57 Uhr

Bodenfelde (st) - Die 16-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem PKW Skoda die Wienser Straße in Richtung ortseinwärts. In Höhe der Blumenstraße beabsichtigte diese abzubiegen. Dies gelang ihr nicht und sie fuhr geradeaus gegen eine Grundstücksmauer. Die Fahrzeugführerin blieb hierbei unverletzt.

Da die 16-jährige nicht im Besitzt einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurden Strafverfahren eingeleitet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 12:06

    POL-NOM: Nachtrag zur Meldung Verdacht gefährlicher Eingriff Straßenverkehr

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstr. 3, zwischen Northeim und dem Gallneukirchner Kreisel, Tatzeit war Samstag, 20.09.2025, 17:10 Uhr Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: 05551-9148-200 Fax: 05551-9148-250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:52

    POL-NOM: Fahrer eines E-Scooters unter Einfluss von Rauschmitteln

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Samstag, 12:19 Uhr Northeim (sb) - Bei der Kontrolle eines 29-Jährigen Northeimers, der mit seinem E-Scooter in der Bahnhofstraße unterwegs war, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Beeinflussung durch Rauschmittel festgestellt. Vortests ergaben Hinweise auf eine Beeinflussung, so dass weitere polizeiliche Maßnahmen ergriffen werden mussten. Gegen den 29-Jährigen ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:51

    POL-NOM: Verdacht gefährlicher Eingriff Straßenverkehr

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstr. 3, zwischen Northeim und dem Gallneukirchner Kreisel Northeim (sb) - Zur genannten Zeit befuhr ein 36-Jähriger Northeimer die Bundesstr. 3 von Northeim in Richtung Nörten-Hardenberg. Noch vor dem Gallneukirchner Kreisel flog ihm und seinem Pkw ein Edelstahlkaffeebecher entgegen, so dass an dem Pkw ein Schaden an der Windschutzscheibe sowie der Motorhaube von geschätzt 3000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren