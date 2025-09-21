POL-NOM: Verkehrsunfall - ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss
Uslar (ots)
37194 Bodenfelde, Blumenstraße, Freitag 19.09.2025, 22:57 Uhr
Bodenfelde (st) - Die 16-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem PKW Skoda die Wienser Straße in Richtung ortseinwärts. In Höhe der Blumenstraße beabsichtigte diese abzubiegen. Dies gelang ihr nicht und sie fuhr geradeaus gegen eine Grundstücksmauer. Die Fahrzeugführerin blieb hierbei unverletzt.
Da die 16-jährige nicht im Besitzt einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurden Strafverfahren eingeleitet.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell