Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, Kreisstraße 403, zwischen den Ortschaften Kalefeld und Eboldshausen. Zeit: Sonntag, 21.09.25, 14:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter mit einem grauen Transporter befuhr die K403 von Eboldshausen in Richtung Kalefeld. In einer Linkskurve touchierte er einen entgegenkommenden gelben VW Transporter, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Verkehrsunfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell