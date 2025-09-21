POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht
Bad Gandersheim (ots)
37589 Kalefeld, Kreisstraße 403, zwischen den Ortschaften Kalefeld und Eboldshausen. Zeit: Sonntag, 21.09.25, 14:30 Uhr
Ein bislang unbekannter Täter mit einem grauen Transporter befuhr die K403 von Eboldshausen in Richtung Kalefeld. In einer Linkskurve touchierte er einen entgegenkommenden gelben VW Transporter, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Verkehrsunfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle
Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell