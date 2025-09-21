PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, Kreisstraße 403, zwischen den Ortschaften Kalefeld und Eboldshausen. Zeit: Sonntag, 21.09.25, 14:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter mit einem grauen Transporter befuhr die K403 von Eboldshausen in Richtung Kalefeld. In einer Linkskurve touchierte er einen entgegenkommenden gelben VW Transporter, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Verkehrsunfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 16:11

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

    Uslar (ots) - 37170 Uslar, B497, zwischen Neuhaus und Schönhagen, Sonntag, 21.09.2025, 12:10 Uhr Uslar (st) - Am Sonntagmittag befuhr der 68-jährige Fahrzeugführer aus Beverungen mit einem PKW Mercedes die B497 von Neuhaus in Richtung Schönhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine in Beton eingelassene Infotafel, sowie ein Haltestellenschild, ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 16:11

    POL-NOM: Verkehrsunfall - ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

    Uslar (ots) - 37194 Bodenfelde, Blumenstraße, Freitag 19.09.2025, 22:57 Uhr Bodenfelde (st) - Die 16-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem PKW Skoda die Wienser Straße in Richtung ortseinwärts. In Höhe der Blumenstraße beabsichtigte diese abzubiegen. Dies gelang ihr nicht und sie fuhr geradeaus gegen eine Grundstücksmauer. Die Fahrzeugführerin blieb ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:06

    POL-NOM: Nachtrag zur Meldung Verdacht gefährlicher Eingriff Straßenverkehr

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstr. 3, zwischen Northeim und dem Gallneukirchner Kreisel, Tatzeit war Samstag, 20.09.2025, 17:10 Uhr Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: 05551-9148-200 Fax: 05551-9148-250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren