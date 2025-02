Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 8

Heimsheim (ots)

In der Nacht auf Montag kam es in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd zu einem Verkehrsunfall, der eine längerfristige Sperrung zur Folge hat.

Gegen 01:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 8 in Richtung Karlsruhe. Nach bisherigen Ermittlungsstand verlor er in Höhe der Ortschaft Friolzheim aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und touchierte den Anhänger eines auf der rechten Spur fahrenden Lastzuges. Dieser geriet dadurch ebenfalls in Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke, kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Teilweise gerieten Trümmer auch auf die Gegenfahrbahn, so dass der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart ebenfalls kurzfristig behindert wurde. Bei dem Unfall wurde der Verursacher leicht und der 61-jährige LKW-Fahrer schwer Verletzt. Er konnte von den Rettungskräften aus dem Führerhaus geborgen und im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Autobahn beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Zunächst muss die Ladung des verunglückten LKWs aus- und anschließend wieder neu verladen werden. Aufgrund der schwierigen Bergungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten bleibt die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe voraussichtlich bis zum Nachmittag noch gesperrt.

Alexander Uhr, Pressestelle

