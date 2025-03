Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Scheunenbrand in Angersbach

Vogelsberg (ots)

Wartenberg. Am Montagnachmittag (24.03.), gegen 17.20 Uhr, kam es in der Straße "Am Sonnberg" in Angersbach zu einem Scheunenbrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand und das Feuer breitete sich auf das angrenzende Wohnhaus aus. Die Feuerwehr war mit einer dreistelligen Anzahl an Kräften mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen und das Wohnhaus zu retten. Trotz des schnellen und beherzten Eingreifens der Einsatzkräfte, wurde dieses vollkommen zerstört. Zwei weitere umliegende Häuser wurden durch die Hitze des Feuers an der der Fassade beschädigt.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurden drei Person bei dem Brand leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die K 84 war wegen der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt und Verkehrsteilnehmer wurden angehalten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der von der Kriminalpolizei Vogelsberg geführten Ermittlungen. Die Brandstelle wird im Laufe des heutigen Tages durch Experten der Brandursachenermittlung in Augenschein genommen.

Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell