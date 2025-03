Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf der L 3144 - zwischen Fischbach und Reibertenrod

Alsfeld (ots)

Am Montag, den 24.03.2025, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der L 3144 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Pkw befuhr die L 3144 aus Richtung Reibertenrod kommend in Richtung Fischbach. In einer Linkskurve kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Unfallverursacher, welcher zu nah in der Fahrbahnmitte fuhr und dem geschädigten Fahrzeug. Beide Fahrerspiegel touchierten sich bei dem Zusammenstoß. Der Unfallverursacher verließ sogleich die Unfallstelle, ohne sich als Unfallverursacher zu erkennen zu geben.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Tel. 06631 / 974 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Gefertigt: Abberton, POKin - Polizeistation Alsfeld, DG-B

